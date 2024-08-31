«Лацио» — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

В поединке третьего тура итальянской Серии Асыграли вничью 2:2.

На голы Валентина Кастельаноса и Булайе Диа гости ответили точными ударами Страхиньи Павловича и Рафаэля Леау.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Милан 2:2 Голы: 0:1 Страхиня Павлович (8'), 1:1 Валентин Кастеллано (62'), 2:1 Булайе Диа (66'), 2:2 Рафаэл Леау (72') Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Эльсеид Хюсай, 90'), Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 46'), Патрисио Габбарон, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано (Тейянни Нослин, 87'), Лум Чауна (Густав Исаксен, 46'), Булайе Диа (Fisayo Dele-Bashiru, 81') Милан: Мик Меньян, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Самуэль Чуквезе (Рафаэл Леау, 70'), Юссуф Фофана, Тейьяни Рейндерс (Юнус Муса, 70'), Филиппо Терраччано, Ноа Окафор (Тэмми Абрахам, 71'), Эмерсон Роял (Тео Эрнандес, 70') Предупреждения: Юссуф Фофана (20'), Николо Ровелла (39'), Маттиа Цаканьи (64'), Патрисио Габбарон (85'), Филиппо Терраччано (90 + 1')

Календарь и таблица Серии А

По итогам этой игры «Лацио» набрал четыре очка и идет восьмым в турнирной таблице. У «Милана» два балла и четырнадцатая позиция.