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    • «Химки» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
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    «Химки» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ

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    31 августа пройдет матч 7-го тура РПЛ, в котором сыграют «Химки» и московский ЦСКА.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    Команды рассудит арбитр Василий Казарцев. Встреча начнется в 15:00 мск.

    «Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Хосонов, Вера, Абдуллахи, Заболотный, Руденко.

    ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

    Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА доступен по ссылке.

    «Химки» набрали 6 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА (10) находится на шестой позиции. Лидирует в таблице «Локомотив» (15).

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