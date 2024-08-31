«Химки» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Василий Казарцев. Встреча начнется в 15:00 мск.
«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Хосонов, Вера, Абдуллахи, Заболотный, Руденко.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.
Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА доступен по ссылке.
«Химки» набрали 6 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.
ЦСКА (10) находится на шестой позиции. Лидирует в таблице «Локомотив» (15).