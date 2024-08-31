«Брест» — «Сент-Этьен»: счет матча 4:0, обзор голов

обыграл(4:0) в матче 3-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев голы записали на свой счет Махди Камара на 10-й минуте, Ромен дель Кастильо на 32-й минуте с пенальти, Людовик Ажорк на 77-й минуте и Кенни Лала на 44-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Сент-Этьен 4:0 Голы: 1:0 Махди Камара (10'), 2:0 Ромен дель Кастильо (пенальти) (32'), 3:0 Людовик Ажорк (77'), 4:0 Кенни Лала (пенальти) (84') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Жюльен Ле Кардинал (Сумола Кулибали, 74'), Жордан Амави (Luck Zogbe, 74'), Ромен Февр (Матиас Перейра Лаж, 75'), Уго Маньетти, Махди Камара, Ромен дель Кастильо (Аксель Камблан, 86'), Людовик Ажорк, Абдалла Сима (Жонас Мартен, 67') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Иванн Макон (Деннис Аппиа, 59'), Юнис Абдельхамид, Дилан Батубинсика, Пьер Корню (Лео Петро, 84'), Ибраима Сиссоко, Матьё Кафаро, Зурико Давиташвили, Ламин Фомба (Эмен Муэффек, 59'), Mathis Amougou (Флорьян Тардье, 85'), Ayman Aiki (Ибраима Ваджи, 59') Предупреждения: Ламин Фомба (30'), Иванн Макон (56'), Дилан Батубинсика (66'), Матьё Кафаро (80'), Пьер Корню (82')

После этого матча «Брест» занимает 11-е место в таблице Лиги 1 с 3 очками в активе. «Сент-Этьен» — на последней 18-й строчке без набранных баллов.