1-й таймСпартак — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Спартак» — «Рубин». Онлайн
  • 19:55
    • «Барселона» разгромила «Вальядолид», у Рафиньи — хет-трик
  • 19:31
    • Дубль Гонду обеспечил «Зениту» победу над «Пари НН» в матче РПЛ
  • 19:00
    • «Астон Вилла» обыграла «Лестер», а «Борнмут» совершил камбэк в матче с «Эвертоном»
  • 18:35
    • «Боруссия» Д не смогла обыграть «Вердер» в матче Бундеслиги
  • 17:03
    • ЦСКА всухую обыграл «Химки» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Брест» забил четыре безответных гола «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

    «Брест» — «Сент-Этьен»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Брест Сент-Этьен
    «Брест» обыграл «Сент-Этьен» (4:0) в матче 3-го тура французской Лиги 1.

    Кенни Лала — игрок «Бреста»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кенни Лала — игрок «Бреста»

    В составе хозяев голы записали на свой счет Махди Камара на 10-й минуте, Ромен дель Кастильо на 32-й минуте с пенальти, Людовик Ажорк на 77-й минуте и Кенни Лала на 44-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Сент-Этьен 4:0
    Голы: 1:0 Махди Камара (10'), 2:0 Ромен дель Кастильо (пенальти) (32'), 3:0 Людовик Ажорк (77'), 4:0 Кенни Лала (пенальти) (84') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Жюльен Ле Кардинал (Сумола Кулибали, 74'), Жордан Амави (Luck Zogbe, 74'), Ромен Февр (Матиас Перейра Лаж, 75'), Уго Маньетти, Махди Камара, Ромен дель Кастильо (Аксель Камблан, 86'), Людовик Ажорк, Абдалла Сима (Жонас Мартен, 67') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Иванн Макон (Деннис Аппиа, 59'), Юнис Абдельхамид, Дилан Батубинсика, Пьер Корню (Лео Петро, 84'), Ибраима Сиссоко, Матьё Кафаро, Зурико Давиташвили, Ламин Фомба (Эмен Муэффек, 59'), Mathis Amougou (Флорьян Тардье, 85'), Ayman Aiki (Ибраима Ваджи, 59') Предупреждения: Ламин Фомба (30'), Иванн Макон (56'), Дилан Батубинсика (66'), Матьё Кафаро (80'), Пьер Корню (82')

    После этого матча «Брест» занимает 11-е место в таблице Лиги 1 с 3 очками в активе. «Сент-Этьен» — на последней 18-й строчке без набранных баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев сенсационно проиграет Коболли?
  • Коболли — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сумеют ли «матрасники» обидеть басков?
  • «Атлетик» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Лацио» и «Милан» ждет голевая засуха?
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.34
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры