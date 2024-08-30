Стал известен состав сборной Германии на предстоящие матчи Лиги наций

Юлиан Нагельсман Фото: globallookpress.com
Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Штеген;
Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Нико Шлоттербек, Жонатан Та;
Полузащитники: Роберт Андрих, Эмре Джан, Крис Фюрих, Паскаль Грос, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц;
Нападающие: Максимилиан Байер, Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц, Дениз Ундав.
Напомним, что также в соперниках у команды Юлиана Нагельсмана по группе 3 Лиги наций А находится сборная Боснии и Герцеговины.