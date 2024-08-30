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    Стал известен состав сборной Германии на предстоящие матчи Лиги наций

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    Сборная Германии огласила состав на предстоящие матчи Лиги наций с Венгрией и Нидерландами, который состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Штеген;

    Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Нико Шлоттербек, Жонатан Та;

    Полузащитники: Роберт Андрих, Эмре Джан, Крис Фюрих, Паскаль Грос, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц;

    Нападающие: Максимилиан Байер, Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц, Дениз Ундав.

    Напомним, что также в соперниках у команды Юлиана Нагельсмана по группе 3 Лиги наций А находится сборная Боснии и Герцеговины.

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