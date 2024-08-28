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    Валерий Кечинов«Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ
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    Лунев назвал дичью участие медиаклубов в Кубке России

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    Вратарь «Динамо» Андрей Лунев признался, что негативно относится к тому, что клубам Медиалиги разрешили участвовать в Кубке России.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Медиалига мне безразлична. Я не понимаю смысл.

    Изначально было так, что блогеры и авторы ютуб-каналов собрались поиграть в мячик, устроить челлендж, присущий их репертуару, чтобы собрать свою аудиторию, решить свои моменты — кто круче или еще что-то.

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    • Сейчас это зашло в другую ипостась — медийным командам дают право играть в Кубке России, что для меня несусветная дичь», — сказал Лунев в интервью Сергею Тыртышному.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

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