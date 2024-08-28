Лунев назвал дичью участие медиаклубов в Кубке России

Вратарь «Динамо»признался, что негативно относится к тому, что клубам Медиалиги разрешили участвовать в Кубке России.

«Медиалига мне безразлична. Я не понимаю смысл.

Изначально было так, что блогеры и авторы ютуб-каналов собрались поиграть в мячик, устроить челлендж, присущий их репертуару, чтобы собрать свою аудиторию, решить свои моменты — кто круче или еще что-то.

Сейчас это зашло в другую ипостась — медийным командам дают право играть в Кубке России, что для меня несусветная дичь», — сказал Лунев в интервью Сергею Тыртышному.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.