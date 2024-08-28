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    • Гол Голенкова обеспечил «Ростову» победу над «Оренбургом» в Кубке России
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    Карпин: Многим ребятам было уже тяжело в конце

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче против «Оренбурга» (1:0) в Кубке России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Точно непростая победа. Тяжелая победа, жарко. Два дня назад играли, поэтому ротация была большая, замен больше не оставалось. Были запланированные замены. Многим ребятам было уже тяжело в конце.

    Сложности от "Оренбурга"? Прежде всего быстрые атаки, чем и славится "Оренбург". После наших потерь на чужой половине поля соперник проводил быстрые атаки. Это самое опасное.

    Желанием и отношением ребят к игре доволен. Понятно, что были нюансы, особенно в игре с мячом и принятии решений», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в группе В с 6-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.

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