Карпин: Многим ребятам было уже тяжело в конце

Главный тренервысказался о матче против(1:0) в Кубке России.

«Точно непростая победа. Тяжелая победа, жарко. Два дня назад играли, поэтому ротация была большая, замен больше не оставалось. Были запланированные замены. Многим ребятам было уже тяжело в конце.

Сложности от "Оренбурга"? Прежде всего быстрые атаки, чем и славится "Оренбург". После наших потерь на чужой половине поля соперник проводил быстрые атаки. Это самое опасное.

Желанием и отношением ребят к игре доволен. Понятно, что были нюансы, особенно в игре с мячом и принятии решений», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в группе В с 6-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.