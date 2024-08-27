Николич: Наши замены сработали

Главный тренервысказался о матче против(1:0) в Кубке России.

«Тяжелая игра, тяжелое поле и погода. В Грозном всегда неприятно играть. У ЦСКА была уже четвертая игра на Юге России в августе. Надо поздравить ЦСКА с победой, команда набрала очень важные три очка в день рождения клуба. Наши замены сработали, было видно, что нам удалось сразу изменить игру и начать создавать моменты. Двигаемся дальше, впереди игра с "Химками".

Легко сейчас быть умным. Конечно, план на игру есть всегда, но и он может меняться по ходу игры по разным причинам. У нас было несколько различных сценариев перед матчем, но это футбол. Бывает так, что замены работают, а иногда — нет. Когда они работают, то ты самый умный и хороший тренер, когда не сработают — плохой. Но это всё часть футбола.

Агрессивная игра "Ахмата" не удивила. В этом не было чего‑то особенного, просто были тяжелые условия, а у "Ахмата" была высокая мотивация. "Ахмат" очень силен на своем поле, и мы знали, что нужно удерживать счет. Рады, что не пропустили и забили два мяча. Нам надо продолжать работать над качеством игры», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Таким образом, ЦСКА набрал пять очков и поднялся на второе место в своем группе. У «Ахмата» осталось три балла и третья позиция.