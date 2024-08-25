«Динамо» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составыв рамках 6-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо»: Лунёв, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Майсторович, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Кордоба, Са.

Матч между этими командами состоится сегодня, 25-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров РПЛ «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 7-й позиции (9 баллов).