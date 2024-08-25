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    «Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

    «Динамо» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги.

    Ярослав Гладышев — нападающий «Динамо»
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    Ярослав Гладышев — нападающий «Динамо»

    «Динамо»: Лунёв, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Майсторович, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Кордоба, Са.

  • «Динамо» — «Краснодар». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 25-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 5-и туров РПЛ «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 7-й позиции (9 баллов).

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