Тен Хаг: Мы допустили больше одной ошибки, но не должны были проигрывать

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Мы допустили больше одной ошибки. Нам нужно поговорить об этом. Мы были близки к победе в этом матче, но определенно не должны были проигрывать.

Оба пропущенных гола — очень легкие. Мы должны были сыграть лучше. Я вижу некоторые хорошие моменты в игре, но в других…в начале второго тайма мы должны были больше контролировать игру», — цитирует тен Хага журналист Daily Mail Крис Уилер.

«Брайтон» лидирует в турнирной таблице — 6 очков. «МЮ» с тремя очками находится на восьмой строчке.