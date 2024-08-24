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    Тен Хаг: Мы допустили больше одной ошибки, но не должны были проигрывать

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о матче против «Брайтона» (1:2).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы допустили больше одной ошибки. Нам нужно поговорить об этом. Мы были близки к победе в этом матче, но определенно не должны были проигрывать.

    Оба пропущенных гола — очень легкие. Мы должны были сыграть лучше. Я вижу некоторые хорошие моменты в игре, но в других…в начале второго тайма мы должны были больше контролировать игру», — цитирует тен Хага журналист Daily Mail Крис Уилер.

    «Брайтон» лидирует в турнирной таблице — 6 очков. «МЮ» с тремя очками находится на восьмой строчке.

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