Тедеев: Претензий нет, всему виной команда ЦСКА

Главный тренерподвел итог матча против(0:4).

«Претензий, наверное, нет. Просто есть ключевые моменты, в которых мы сыграли нехорошо.

Первый мяч пропустили слишком просто. Ошибочка произошла. И мы плохо отреагировали на этот мяч. Потом залетел еще один, потом еще. Наверное, это следствие того, что в этот момент мы не оказались командой. А я со своей стороны не достучался до футболистов.

Но при этом я не могу предъявить претензии в плане самоотдачи. ЦСКА имел ощутимое преимущество во втором тайме. У команды сильный подбор футболистов, они использовали свои моменты.

Всему виной команда ЦСКА. Игроки пользовались большим пространством, которые мы им давали», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

ЦСКА с 10 очками поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» с 4 баллами идет 13-м в турнирной таблице.