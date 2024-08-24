«Монца» — «Дженоа»: счет матча 0:1, обзор гола

одолел(1:0) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче забил нападающий «Дженоа» Андреа Пинамонти на 45+7-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Дженоа 0:1 Гол: 0:1 Андреа Пинамонти (45 + 7') Монца: Армандо Иццо (Роберто Гальярдини, 75'), Роб Холдинг, Лука Кальдирола, Самуэле Биринделли (Педру Перейра, 85'), Гиоргос Кирьякопулос, Маттео Пессина, Варрен Бондо, Дэниел Мальдини (Джанлука Капрари, 62'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 75'), Андреа Петанья (Милан Дюрич, 62'), Semuel Pizzignacco Дженоа: Пьерлуиджи Голлини, Аарон Мартин, Стефано Сабелли (Алессандро Дзаноли, 62'), Хоан Васкес, Маттья Бани (Alessandro Vogliacco, 45'), Кони де Винтер, Мортен Френнруп, Милан Бадель (Мортен Торсби, 62'), Витор Оливейра (Руслан Малиновский, 62'), Андреа Пинамонти (Калеб Экубан, 68'), Жуниор Мессьяс Предупреждения: Армандо Иццо (40'), Кони де Винтер (59'), Мортен Торсби (90 + 2'), Руслан Малиновский (90 + 5')

После этого матча «Дженоа» занимает 2-е место в таблице Серии А с 4 очками в копилке. «Монца» располагается на 16-й строчке (1 балл).