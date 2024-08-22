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    Генсек: Судейские скандалы испортили общее впечатление от старта РПЛ

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    Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о судействе в новом сезоне РПЛ.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Над повышением качества судейства никогда нельзя переставать работать. Игра меняется, становится более динамичной, поэтому и требования к нашим судьям растут.

    Мы видим, что используется огромное количество камер. Хотим, чтобы судейство соответствовало. Думаю, что все болельщики к этому вопросу относятся примерно так же.

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    • Сейчас неплохо была проведена предсезонная подготовка судей, но несколько скандалов, связанных с судейством, испортили общее впечатление от старта.

    Мы с коллегами из судейского комитета планируем в ближайшее время провести короткий судейский сбор, чтобы выработать единые трактовки», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

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