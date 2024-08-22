Генсек: Судейские скандалы испортили общее впечатление от старта РПЛ

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС)высказался о судействе в новом сезоне

«Над повышением качества судейства никогда нельзя переставать работать. Игра меняется, становится более динамичной, поэтому и требования к нашим судьям растут.

Мы видим, что используется огромное количество камер. Хотим, чтобы судейство соответствовало. Думаю, что все болельщики к этому вопросу относятся примерно так же.

Сейчас неплохо была проведена предсезонная подготовка судей, но несколько скандалов, связанных с судейством, испортили общее впечатление от старта.

Мы с коллегами из судейского комитета планируем в ближайшее время провести короткий судейский сбор, чтобы выработать единые трактовки», — приводит слова Митрофанова ТАСС.