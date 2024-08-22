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    Гол Нкунку помог «Челси» обыграть «Серветт» в квалификации ЛК

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    Завершили 2 матча финального квалификационного раунда Лиги конференций.

    Кристофер Нкунку в матче против «Серветта»
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    Кристофер Нкунку в матче против «Серветта»

    В одной из встреч «Челси» на своем поле обыграл швейцарский «Серветт» со счетом 2:0.

    Первый гол в составе «синих» забил нападающий Кристофер Нкунку на 50-й минуте, реализовав пенальти. Еще 1 гол записал на свой счет форвард Нони Мадуэке на 76-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Челси — Серветт 2:0
    Голы: 1:0 Кристофер Нкунку (пенальти) (50'), 2:0 Чуквунонсо Мадуэке (76') Челси: Филип Йоргенсен, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Аксель Дисаси (Мало Гюсто, 78'), Кирман Дьюсбери-Холл, Мойсес Кайседо (Ромео Лавиа, 84'), Кристофер Нкунку (Энцо Фернандес, 57'), Педру Нету (Чуквунонсо Мадуэке, 57'), Марк Гиу (Коул Палмер, 57'), Михаил Мудрик, Renato Veiga Серветт: Джереми Фрик, Брэдли Мазику, Йоан Северен, Стив Руй, Кэйго Цунэмото, Дерек Кутеса (Юлиан фон Моос, 69'), Тимоте Конья (Тьемоко Уаттара, 85'), Мирослав Стеванович (Алексис Антунес, 61'), Гаэль Ондуа, Давид Дулин (Тео Маньен, 69'), Энцо Кривелли (Жереми Гийемено, 61') Предупреждение: Кирман Дьюсбери-Холл (90 + 3')

    Ответная игра между этими командами состоится 29-го августа в 21:30 мск. Место встречи — Женева (Швейцария).

    В параллельном матче «Линкольн» из Гибралтара обыграл «Ларн» со счетом 2:1.

    В составе хозяев голы записали на свой счет Кике Гомес на 23-й минуте и Хоэ на 42-й минуте.

    Единственный гол у «Ларна» забил Мэттью Ласти на 16-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Линкольн — Ларн 2:1
    Голы: 0:1 Мэттью Ласти (16'), 1:1 Кике Гомес (23'), 2:1 Joe (42') Линкольн: Нано, Рафа Муньос (Мустафа Яхая, 82'), Бернарду Лопеш, Итан Бритто (Ли Кашаро, 82'), Грэм Торилья, Кике Гомес (Виктор Моралес, 66'), Андре Тжей де Барр, Nauzet Santana, Ibrahim Ayew, Joe, Toni (Николас Позо, 88') Ларн: Рохан Фергюсон, Шон Грэм, Леви Айвз, Киан Болджер, Дилан Слоан (Майкл Глинн, 90'), Крис Галлахер, Джо Томсон, Томас Косгров, Мэттью Ласти (Benjamin Magee, 76'), Энди Райан, Shaun Want (Jordan McEneff, 76') Предупреждения: Крис Галлахер (26'), Грэм Торилья (31'), Андре Тжей де Барр (38'), Итан Бритто (55'), Дилан Слоан (64'), Рафа Муньос (67')

    Второй матч между этими командами состоится также 29-го августа в 22:00 мск.

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