«Витория Гимарайнш» — «Зриньски»: счет матча 3:0, обзор голов

обыграла(3:0) в 1-м матче финального квалификационного раунда Лиги конференций.

В составе хозяев голы забили Рикарду Мангаш на 46-й минуте, Тони Боревкович на 51-й и Жоао Мендеш на 88-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Витория Гимарайнш — Зриньски 3:0 Голы: 1:0 Рикарду Мангаш (46'), 2:0 Тони Боревкович (51'), 3:0 Жуан Мендес (88') Витория Гимарайнш: Бруну Варела, Альберто Байо (Miguel Maga, 75'), Жорже Фернандеш, Тони Боревкович, Жуан Мендес, Рикарду Мангаш (Саму Омородион, 69'), Тьягу Силва, Томас Гендель, Нуну Сантос (Жуан Мендес, 69'), Кайо (Telmo Arcanjo, 60'), Нелсон Оливейра (Jesus Ramirez, 69') Зриньски: Марко Марич, Тони Шуньич, Керим Мемия, Марио Чуже, Антонио Иванчич, Матья Малекинушич (Антонио Прскало, 90'), Иван Посавец (Томислав Киш, 38'), Марио Тичинович (Петар Мамич, 74'), Nardin Mulahusejnovic (Fran Topic, 90'), Igor Savic (Frano Mlinar, 46'), Hrvoje Barisic Предупреждения: Тони Боревкович (12'), Igor Savic (23'), Рикарду Мангаш (37'), Нуну Сантос (42'), Hrvoje Barisic (67')

Ответная игра между этими командами состоится 29-го августа в Мостаре (Босния и Герцеговина). Начало встречи — в 21:00 мск.