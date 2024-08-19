«ПСЖ» может приобрести лидера «Аталанты»

может покинутьперед закрытием трансферного окна.

По информации Calciomercato, в переходе Лукмана заинтересован «Пари Сен-Жермен».

Источник утверждает, что парижский клуб предложил 26-летнему нападающему контракт на 4,5 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что Лукман хочет продолжить карьеру в «ПСЖ».

При этом действующий чемпион Франции пока не обращался к «Аталанте» по поводу трансфера нигерийского игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость Лукмана в 40 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Лукман провел в итальянской Серии А 31 матч, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.