ОконченДинамо Махачкала — Ахмат 1:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернард Бериша«Динамо» Махачкала — «Ахмат» 1:0. Онлайн
  • 19:36
    • «Рубин» переиграл «Акрон»
  • 21:53
    • «Динамо» Мх вырвало победу у «Ахмата»
    Все новости спорта

    «Динамо» Мх вырвало победу у «Ахмата»

    «Динамо» Мх — «Ахмат»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала Ахмат
    В матче 5-го тура российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» одержало минимальную победу над грозненским «Ахматом» — 1:0.

    Эгаш Касинтура
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эгаш Касинтура

    Матч получился очень закрытым, небольшим преимуществом владели гости, но забить в итоге получилось у подопечных Хасанби Биджиева.

    Единственный мяч забил на 87-й минуте 21-летний иранский нападающий Мохаммаджавад Хоссейнежад, для которого эта игра стала дебютом в составе «Динамо».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Ахмат 1:0
    Гол: 1:0 Hosseinnejad M. (87') Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Викторьен Ангбан, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Валентин Пальцев, Alibekov M., Cacintura E., Dapo J. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Мирослав Богосавац, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Александр Жиров, Камило, Лечи Садулаев, Антон Швец, Felippe, Luna Diale M. Предупреждения: Felippe (38'), Hosseinnejad M. (75'), Антон Швец (85')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча у «бело-голубых» стало 5 очков и они поднялись на 11-е место. «Ахмат» с 3 очками на 15-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кавказское дерби получится горячим
  • «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Синнер отдаст Тиафо не больше трех-четырех геймов?
  • Синнер — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Карацев — Куако
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Микельсен
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Баэс — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 20 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры