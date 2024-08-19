«Динамо» Мх — «Ахмат»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

В матче 5-го тура российской Премьер-лиги махачкалинскоеодержало минимальную победу над грозненским— 1:0.

Матч получился очень закрытым, небольшим преимуществом владели гости, но забить в итоге получилось у подопечных Хасанби Биджиева.

Единственный мяч забил на 87-й минуте 21-летний иранский нападающий Мохаммаджавад Хоссейнежад, для которого эта игра стала дебютом в составе «Динамо».

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Ахмат 1:0 Гол: 1:0 Hosseinnejad M. (87') Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Викторьен Ангбан, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Валентин Пальцев, Alibekov M., Cacintura E., Dapo J. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Мирослав Богосавац, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Александр Жиров, Камило, Лечи Садулаев, Антон Швец, Felippe, Luna Diale M. Предупреждения: Felippe (38'), Hosseinnejad M. (75'), Антон Швец (85')

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После этого матча у «бело-голубых» стало 5 очков и они поднялись на 11-е место. «Ахмат» с 3 очками на 15-й строчке.