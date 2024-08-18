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    Илкай Гюндоган«Валенсия» — «Барселона» 1:2. Онлайн
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    Дубль Левандовского принес победу «Барселоне» над «Валенсией» в дебютной игре Флика

    «Валенсия» — «Барселона»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

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    В центральном матче испанской Примеры «Валенсия» уступила «Барселоне» со счетом 1:2.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    На 44-й минуте форвард «летучих мышей» Уго Дуро открыл счет в матче после передачи Диего Лопеса.

    Но в компенсированное к первому тайму время Роберт Левандовский смог восстановить статус-кво. Голевую передачу ему отдал Ламин Ямаль.

    На 48-й минуте в ворота «Валенсии» был назначен пенальти, его точно исполнил польский нападающий и оформил дубль.

    Это была первая игра каталонского клуба под руководством немецкого тренера Ханса-Дитера Флика.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Барселона 1:2
    Голы: 1:0 Уго Дуро (44'), 1:1 Роберт Левандовски (45 + 5'), 1:2 Роберт Левандовски (пенальти) (49') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Димитри Фулкье, 66'), Тьерри Корреа, Кристьян Москера, Ярек Гасёровский, Хесус Васкес Алькальде (Martin Tejon, 77'), Андре Алмейда (Даниэль Гомес, 66'), Пепелу, Рафаэль Мир Висенте (David Otorbi, 77'), Хави Герра (Уго Гильямон, 86'), Уго Дуро Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Алекс Бальде (G.Martin, 64'), Иньиго Мартинес, Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 64'), Жюль Кунде, Марк Касадо, Роберт Левандовски, Ферран Торрес (Педри, 64'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал (Пау Виктор, 86'), Marc Bernal (Эрик Гарсия, 71') Предупреждения: Пепелу (38'), Пау Кубарси (45 + 2'), Хесус Васкес Алькальде (45 + 5'), Ruben Baraja (57'), Андреас Кристенсен (69'), Жюль Кунде (81')

    Во втором туре «Валенсия» отправится в гости к «Сельте», а «Барселона» примет «Атлетик» из Бильбао.

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