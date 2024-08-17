«Шинник» — «Родина»: счет матча 0:0, обзор

Дмитрий Черышев — тренер «Шинника» Фото: globallookpress.com
Игра получилась очень закрытой, обе команды почти не имели голевых моментов и не угрожали серьезно друг другу.
Футбол. Россия. Первая лига
Шинник — Родина 0:0
Шинник: Денис Вамбольт, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Василий Алейников, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Chernyi A., Gbamble N., Kosogorov A., Zagre B. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Мещанинов, Дмитрий Шадринцев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Йорди Рейна, Александр Юшин, Musaev L., Ryadno M. Предупреждение: Алан Чочиев (47')
В 7-м туре «Шинник» примет «Аланию», а «Родина» дома сыграет с «Ротором».