«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 3:0 (3:0), обзор голов

В матче 6-го тура российской Первой лиги по футболуне оставил шансов— 3:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Павел Горелов Фото: fckamaz.ru

Уже на третьей минуте полузащитник Павел Горелов открыл счет. В середине первого тайма 21-летний игрок оформил дубль

Третий мяч на исходе первого тайма забил Иван Козлов, для него он стал первым в карьере в Первой лиге.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — СКА-Хабаровск 3:0 Голы: 1:0 Gorelov P. (3'), 2:0 Gorelov P. (26'), 3:0 Иван Козлов (44') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Руслан Апеков, Давид Караев, Gorelov P., Gyurdzhan A., Kusyapov T. СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Александр Гаглоев, Никита Мирошниченко, Дзамболат Цаллагов, Георгий Гонгадзе, Bykov A. Предупреждения: Иван Козлов (8'), Gyurdzhan A. (16'), Николай Поярков (37'), Дзамболат Цаллагов (72'), Abdullaev S. (88')

После этой победу челнинцы поднялись на 11-е место с 7 очками, а «СКА-Хабаровск» идет с 4 очками на 15-й позиции.