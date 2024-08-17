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    Все новости спорта

    «КАМАЗ» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

    «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 3:0 (3:0), обзор голов

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    В матче 6-го тура российской Первой лиги по футболу «КАМАЗ» не оставил шансов «СКА-Хабаровску» — 3:0.

    Павел Горелов
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    Павел Горелов

    Уже на третьей минуте полузащитник Павел Горелов открыл счет. В середине первого тайма 21-летний игрок оформил дубль

    Третий мяч на исходе первого тайма забил Иван Козлов, для него он стал первым в карьере в Первой лиге.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — СКА-Хабаровск 3:0
    Голы: 1:0 Gorelov P. (3'), 2:0 Gorelov P. (26'), 3:0 Иван Козлов (44') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Руслан Апеков, Давид Караев, Gorelov P., Gyurdzhan A., Kusyapov T. СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Александр Гаглоев, Никита Мирошниченко, Дзамболат Цаллагов, Георгий Гонгадзе, Bykov A. Предупреждения: Иван Козлов (8'), Gyurdzhan A. (16'), Николай Поярков (37'), Дзамболат Цаллагов (72'), Abdullaev S. (88')

    После этой победу челнинцы поднялись на 11-е место с 7 очками, а «СКА-Хабаровск» идет с 4 очками на 15-й позиции.

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