Тен Хаг о приобретении экс-игроков «Аякса»: Эти решения принимаются не одним человеком

Главный тренерответил на вопрос о том, почему «красные дьяволы» регулярно покупают экс-футболистов

«Прежде всего, это решения клуба. Ни одно из них не является только моим. Решения всегда анализируются скаутами, рекрутёрами, спортивным директором, техническим директором.

Эти решения принимаются не одним человеком. Однако некоторые футболисты известны лично мне. К тому же эти трансферы должны соответствовать финансам клуба», — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, что летом этого года «Манчестер Юнайтед» приобрел защитников Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи, которые ранее выступали за «Аякс».