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    Тен Хаг о приобретении экс-игроков «Аякса»: Эти решения принимаются не одним человеком

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, почему «красные дьяволы» регулярно покупают экс-футболистов «Аякса».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Прежде всего, это решения клуба. Ни одно из них не является только моим. Решения всегда анализируются скаутами, рекрутёрами, спортивным директором, техническим директором.

    Эти решения принимаются не одним человеком. Однако некоторые футболисты известны лично мне. К тому же эти трансферы должны соответствовать финансам клуба», — приводит слова тен Хага ESPN.

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