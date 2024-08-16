«Бетис» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев единственный гол забил защитник Марк Бартра на 6-й минуте.
«Жирона» смогла сравнять счет на 72-й минуте. Отличился полузащитник команды Габриэль Мисехой.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Жирона 1:1
Голы: 1:0 Марк Бартра (6'), 1:1 Gabriel Misehouy (72') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Марк Бартра, Диего Льоренте, Ромен Перро, Вилльям Карвалью (Джонни Кардозо, 78'), Марк Рока (Серхи Альтмира, 78'), Пабло Форнальс (Родриго Эрнандес, 59'), Набиль Фекир, Хуанми (Абде Эззальзули, 59'), Айтор Руйбаль (Эсекьель Авила, 70') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд, Давид Лопес, Арнау Мартинес, Иван Мартин, Ориоль Ромеу Видаль (Jhon Solis, 66'), Янхель Эррера (Gabriel Misehouy, 70'), Кристиан Португес, Абель Руис (Ладислав Крейчи, 81'), Бриан Хиль (Кристиан Стуани, 81') Предупреждения: Ромен Перро (83'), Айтор Руйбаль (87')
В следующем матче «Бетис» сыграет против «Алавеса» 25-го августа, а «Жирона» встретится с «Атлетико» в тот же день.