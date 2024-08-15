Колосков: Сомневаюсь, что Дзюба способен усилить команду РПЛ

Почетный президент РФСвысказался по поводу возможного перехода

«Сомневаюсь, что Дзюба способен усилить команду премьер-лиги. Ему пора задуматься о другом векторе развития своей карьеры. Он опытный футболист, многое знает. Конечно, себе нужно искать другое применение. Я не брат и не сват, поэтому не знаю, какая бы ему подошла роль. В футбол он играл хорошо. Что он еще умеет — не знаю», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.