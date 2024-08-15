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    «Акрон» победил на выезде на «Факел»

    «Факел» — «Акрон»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

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    В матче 2-го тура группового этапа Кубка России воронежский «Факел» уступил тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

    Максим Палиенко
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    Максим Палиенко

    На пятой минуте счет открыл форвард хозяев Евгений Марков.

    Через пять минут счет открыл 17-летний полузащитник гостей Арсений Дмитриев.

    «Акрон» смог выйти вперед на 70-й минуте после точного удара Максима Палиенко, этот гол в итоге и стал победным.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Факел — Акрон 1:2
    Голы: 1:0 Евгений Марков (5'), 1:1 Dmitriev A. (10'), : (13'), 1:2 Максим Палиенко (пенальти) (70') Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Игорь Юрганов, Ивлев Андрей, Лука Багателия, Табо Селе, Мастерной Владислав, Мохамед Браими, Евгений Марков, Николай Гиоргобиани Акрон: Александр Васютин, Вячеслав Бардыбахин, Марат Таймуразович Бокоев, Dmirtiy Pestryakov, Владимир Москвичёв, Максим Кузьмин, Владимир Хубулов, Baranok N., Esanov S., Dmitriev A., Benchimol

    После двух матчей у «Акрона» стало 3 очка, он идет третьим в группе D. «Факел» замыкает таблицу с 0 очков.

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