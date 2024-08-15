«Факел» — «Акрон»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

В матче 2-го тура группового этапа Кубка России воронежскийуступил тольяттинскомусо счетом 1:2.

На пятой минуте счет открыл форвард хозяев Евгений Марков.

Через пять минут счет открыл 17-летний полузащитник гостей Арсений Дмитриев.

«Акрон» смог выйти вперед на 70-й минуте после точного удара Максима Палиенко, этот гол в итоге и стал победным.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Факел — Акрон 1:2 Голы: 1:0 Евгений Марков (5'), 1:1 Dmitriev A. (10'), : (13'), 1:2 Максим Палиенко (пенальти) (70') Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Игорь Юрганов, Ивлев Андрей, Лука Багателия, Табо Селе, Мастерной Владислав, Мохамед Браими, Евгений Марков, Николай Гиоргобиани Акрон: Александр Васютин, Вячеслав Бардыбахин, Марат Таймуразович Бокоев, Dmirtiy Pestryakov, Владимир Москвичёв, Максим Кузьмин, Владимир Хубулов, Baranok N., Esanov S., Dmitriev A., Benchimol

После двух матчей у «Акрона» стало 3 очка, он идет третьим в группе D. «Факел» замыкает таблицу с 0 очков.