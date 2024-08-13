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    Литвинов: Судьи трактуют спорные моменты не в пользу «Спартака»

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    Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов пожаловался на арбитров, которые работают на матчах с участием красно‑белых.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    Ранее москвичи разошлись миром с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ (0:0). На матче работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

    «Да, спорные ситуации трактуют не в сторону "Спартака". Но я уже много раз говорил, что все мы люди и все ошибаемся. Может, у кого‑то есть больше предпочтения к кому‑то.

    Я не могу ничего говорить, у них есть главные люди, которые должны им объяснять и обсуждают правила. Если Селихову за затяжку времени дают желтую карточку на 63‑й минуте, значит, так и должно быть дальше. А тут человек тянет время с первой минуты и, думаю, желтая должна была быть гораздо раньше.

    Да, у игроков "Ахмата" были какие‑то маленькие хитрости. Они пытались любыми способами тянуть время. Я это все понимаю. Но во время игры надо абстрагироваться от этого и стараться успокоиться», — сказал Литвинов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после четырех туров РПЛ набрал 7 очков и идет 5-м в таблице РПЛ.

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