Литвинов: Судьи трактуют спорные моменты не в пользу «Спартака»

Хавбек «Спартака»пожаловался на арбитров, которые работают на матчах с участием красно‑белых.

Ранее москвичи разошлись миром с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ (0:0). На матче работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

«Да, спорные ситуации трактуют не в сторону "Спартака". Но я уже много раз говорил, что все мы люди и все ошибаемся. Может, у кого‑то есть больше предпочтения к кому‑то.

Я не могу ничего говорить, у них есть главные люди, которые должны им объяснять и обсуждают правила. Если Селихову за затяжку времени дают желтую карточку на 63‑й минуте, значит, так и должно быть дальше. А тут человек тянет время с первой минуты и, думаю, желтая должна была быть гораздо раньше.

Да, у игроков "Ахмата" были какие‑то маленькие хитрости. Они пытались любыми способами тянуть время. Я это все понимаю. Но во время игры надо абстрагироваться от этого и стараться успокоиться», — сказал Литвинов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» после четырех туров РПЛ набрал 7 очков и идет 5-м в таблице РПЛ.