Деограсия: Мы играли не хуже «Локомотива», счет несправедлив

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка России с(2:3).

«Команды сыграли примерно на одном уровне. Счет немного несправедлив по отношению к нам, и мы, и "Локомотив" показали открытый футбол. У нас были проблемы в опорной зоне, так как Мохаммед Горбани не смог принять участие в игре, после прошлого матча у него дискомфорт.

Томаса Муро пришлось заменить в первом тайме из‑за травмы, позже узнаем, что случилось. Как известно, Габриэль Флорентин тоже получил повреждение. Врачи сообщили нам, что он получил серьезную травму. Это разрыв крестообразной связки. Башич сыграл большую часть игры, чувствовалась усталость, так что в опорной зоне мы использовали наших центральных и крайних защитников.

Своих парней я поздравил за игру, которую они сегодня показали. Очень хороший матч против очень хорошего соперника. Нужно исправить небольшие мелочи, детали, из‑за которых нам забивают», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команды Давида Деограсии сыграет против «Ростова» 17-го августа.