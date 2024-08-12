Появилась символическая сборная 4-го тура РПЛ от «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
В ней оказались по четыре футболиста «Зенита» и «Локомотива», а также двое из «Краснодара» и один из «Ростова».
В нее вошли:
Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»);
Полевые игроки: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Максим Глушенков (все — «Зенит»), Витор Тормена, Жоау Батчи (оба — «Краснодар»), Евгений Морозов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Дмитрий Баринов (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»).
5-й тур РПЛ начнется 17 августа игрой московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов».