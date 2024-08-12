Байер: Я горжусь тем, что теперь играю за одну из лучших команд Европы

Новичоквысказался о своем переходе в дортмундскую команду.

«Я очень рад сделать этот важный шаг в моей карьере. С самого первого разговора с "Боруссией" у меня было отличное ощущение, потому что я почувствовал, что они действительно хотят видеть меня здесь.

Я горжусь тем, что теперь играю за одну из лучших команд Европы, и не могу дождаться, чтобы начать и подарить улыбки болельщикам.

Цели клуба совпадают с моими: мы хотим выигрывать титулы. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло», — цитирует Байера клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне Бундеслиги Максимилиан Байер забил 16 голов в 33 матчах. Форвард выступал в составе «Хоффенхайма».