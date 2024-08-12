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    Байер: Я горжусь тем, что теперь играю за одну из лучших команд Европы

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    Новичок «Боруссии» Максимилиан Байер высказался о своем переходе в дортмундскую команду.

    Максимилиан Байер
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    Максимилиан Байер

    «Я очень рад сделать этот важный шаг в моей карьере. С самого первого разговора с "Боруссией" у меня было отличное ощущение, потому что я почувствовал, что они действительно хотят видеть меня здесь.

    Я горжусь тем, что теперь играю за одну из лучших команд Европы, и не могу дождаться, чтобы начать и подарить улыбки болельщикам.

    Цели клуба совпадают с моими: мы хотим выигрывать титулы. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло», — цитирует Байера клубная пресс-служба.

    В прошлом сезоне Бундеслиги Максимилиан Байер забил 16 голов в 33 матчах. Форвард выступал в составе «Хоффенхайма».

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