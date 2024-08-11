Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче Первой лиги

Завершились два матча 5-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч тульский «Арсенал» поделил очки с «Нефтехимиком» (1:1).

Единственный гол в составе хозяев забил полузащитник Сергей Ткачев на 86-й минуте, а у «Нефтехимика» гол записал на свой счет Константин Шильцов на 33-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Нефтехимик 1:1 Голы: 0:1 Константин Шильцов (33'), 1:1 Сергей Ткачёв (86') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Григорий Жилкин, Максим Кайнов, Ансор Хабибов, Данил Липовой, Ифеани Дэвид Ндука, Никита Раздорских, Алан Цараев, Роман Минаев Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Предупреждения: Григорий Жилкин (11'), Ансор Хабибов (14'), Даниил Родин (47'), Сергей Ткачёв (86')

После этого матча тульский «Арсенал» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 13-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 2-й позиции (10 баллов).

В параллельном матче «Чайка» сыграла вничью с «Родиной» (2:2).

Сначала 2 гола забили нижегородцы, отличились Александр Хохлачёв на 6-й минуте и Станислав Библик на 33-й минуте.

У «Родины» дублем отметился Александр Юшин, который забил свои голы на 60-й и 66-й минутах встречи.

Футбол. Россия. Первая лига Чайка — Родина 2:2 Голы: 1:0 Khokhlachev A. (6'), 2:0 Biblik S. (33'), 2:1 Александр Юшин (60'), 2:2 Александр Юшин (66') Чайка: Михаил Штепа, Дмитрий Пивоваров, Данила Янов, Bammatgereev M., Biblik S., Karmaev N., Khokhlachev A., Kozhedub S., Nesterov A., Nikolaev O., Zarypbekov E. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Мещанинов, Дмитрий Шадринцев, Георгий Юдинцев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Амур Калмыков, Александр Юшин, Ryadno M. Предупреждения: Руслан Фищенко (40'), Kozachenko O. (64')

После 5-и туров «Чайка» 3-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Родина» — на 6-й позиции (8 баллов).