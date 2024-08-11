Адиев: Мы не тянули время с первых минут

Главный тренер грозненского «Ахмата»оценил игру своей команды в матче 4-го тура против «Спартака»

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Магомед Адиев Фото: fc-akhmat.ru

«Вратарь Георги Шелия не в первый раз тянет время с первых минут. Почему? Ваша установка?Я не настолько глуп, чтобы тянуть время с первых минут. Не могу сказать такое футболисту. Ни один тренер в мире так не скажет.

Встану на защиту Шелии, он не самоубийца, чтобы подкидывать мяч вперед, когда не идет игра в атаке. Болбой "Спартака" тоже не кинул мяч Тодоровичу, когда мы могли быстро убежать в атаку после аута. Этого парня тоже не виню, как и Шелию.

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Понимаю, что надо улучшать игру в атаке. Мы перестраивались, в Кубке забили, а в чемпионате не вышло. Есть набор креативных игроков, которые недавно к нам пришли. Будем добиваться этого за счет их действий. Нужно время», — цитирует Адиева «Матч ТВ».