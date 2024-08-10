«Алания» проиграла «Енисею», «Сочи» победил «Черноморец»

Завершились еще два матча пятого тура Первой лиги России.

«Енисей» на выезде оказался сильнее «Алании» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Артур Гилязетдинов.

Футбол. Россия. Первая лига Алания — Енисей 0:1 Гол: 0:1 Артур Гилязетдинов (59') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Илья Москаленчик, Константин Плиев, Алексей Татаев, Сергей Макаров, Ибрагим Цаллагов, Dolgov P., Gagloev T. Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Артур Гилязетдинов, Максим Савельев, Tses Y. Предупреждения: Андреа Чуканов (63'), Денис Самойлов (79')

«Енисей» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место. У «Алании» семь баллов и 8-я строчка.

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В параллельной игре «Сочи» в родных стенах переиграл «Черноморец» со счетом 2:1. На голы Сауля Гуарирапы и Руслана Барта гости ответили точным ударом Андрея Окладникова.

Футбол. Россия. Первая лига Сочи — Черноморец 2:1 Голы: 1:0 Сауль Гуарирапа (5'), 2:0 Руслан Барт (8'), 2:1 Андрей Окладников (37') Сочи: Никита Карабашев, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Марсело Алвес, Кирилл Заика, Владислав Лазарев, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Сауль Гуарирапа, Кирилл Никитин Черноморец: Даниил Фролкин, Анри Чичинадзе, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Алан Хабалов, Валерий Кичин, Даниил Гурченко, Вячеслав Кротов, Андрей Окладников, Мераби Уридия Предупреждения: Мераби Уридия (4'), Виталий Стежко (21'), Алан Хабалов (39'), Вячеслав Литвинов (54'), Мартин Крамарич (65'), Сауль Гуарирапа (75'), Марсело Алвес (87')

«Сочи» смог набрать 7 очков и поднялся девятое место. У «Черноморца» осталось 3 балла и 16-я позиция.