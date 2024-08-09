«Ростов» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

поделил очки с(1:1) в матче 4-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол команда Валерия Карпина забила на 14-й минуте. Полузащитник «Ростова» Данил Глебов нанес четкий удар головой по воротам соперника и забил — 1:0.

«Рубину» удалось сравнять счет на 62-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Ростова», а нападающий казанцев Мирлинд Даку реализовал одиннадцатиметровый — 1:1.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Рубин 1:1 Голы: 1:0 Данил Глебов (14'), 1:1 Мирлинд Даку (пенальти) (62') Ростов: Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Егор Голенков, Имран Азнауров, Yatimov R. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Руслан Безруков, Угочукву Иву, Александар Юкич, Мирлинд Даку, Cumic N. Предупреждения: Егор Голенков (29'), Андрей Лангович (52'), Угочукву Иву (79'), Александар Юкич (85')

После этого матча «Ростов» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. «Рубин» — на 10-й позиции (4 балла).