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    ПАОК сыграл вничью с «Мальме», а «Мидтьюлланн» обыграл «Ференцварош»

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    Обзор матчей квалификации Лиги чемпионов.

    ПАОК
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    ПАОК

    В одной из встреч «Мальме» сыграл вничью с ПАОК (2:2).

    У шведской команды голы забили Понтус Янссон на 28-й минуте и Себастьян Нанаси на 67-й минуте. У ПАОКа голы записали на свой счет Тайсон на 42-й минуте и Абдул-Рахман Баба на 75-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Мальмё — ПАОК 2:2
    Голы: 1:0 Понтус Янссон (28'), 1:1 Тайсон (42'), 2:1 Sebastian Nanasi (67'), 2:2 Абдул Рахман Баба (75') Мальмё: Йохан Далин, Йенс Ларсен, Понтус Янссон, Бузанелло, Серхио Пенья (Oliver Berg, 90'), Лассер Берг Йонсен, Исаак Кисе Телин, Эрик Ботхейм (Андерс Кристиансен, 66'), Nils Zatterstrom, Hugo Bolin (Taha Abdi Ali, 83'), Sebastian Nanasi ПАОК: Доминик Котарски, Тайсон, Абдул Рахман Баба, Томаш Кендзёра, Хонни Отто, Яннис Константелиас (Томас Мург, 83'), Андрия Живкович (Кирилл Десподов, 73'), Магомед Оздоев, Штефан Шваб (Мади Камара, 73'), Константинос Кульеракис, Брандон Томас (Тарик Тиссудали, 69') Предупреждения: Hugo Bolin (45 + 4'), Эрик Ботхейм (52'), Абдул Рахман Баба (70'), Хуан Састре (72'), Мади Камара (84'), Sebastian Nanasi (87'), Магомед Оздоев (90 + 2')

    Ответный матч между этими командами состоится 13-го августа в Салониках (Греция).

    В параллельном матче «Мидтьюлланн» обыграл «Ференцварош» со счетом 2:0.

    У датской команды голы забили Адам Букса на 17-й минуте и Франкулину Джу на 69-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Мидтьюлланн — Ференцварош 2:0
    Голы: 1:0 Адам Букса (17'), 2:0 Франкулину (69') Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Дамиан Эмилиано Мартинес, Йоэль Андерссон, Мадс Бек Сёренсен, Жуниньо (Адам Габриэл, 70'), Дарио Осорио (Андре Ремер, 87'), Дениль Кастильо (Франкулину, 46'), Оливер Сёренсен, Адам Букса (Ола Брюнхильдсен, 77'), Ousmane Diao, Aral Simsir (Кристоффер Аскильдсен, 87') Ференцварош: Денеш Дибуш, Кристиан Рамирес, Ибрахим Сиссе, Чебраил Макрецкис, Тосин Кехинде (Эльдар Чивич, 76'), Кристоффер Закариассен, Хабиб Майга (Мохаммад Абу Фани, 55'), Филипп Ромменс, Александар Пешич (Мохамед Бен Ромдане, 55'), Адама Траоре, Raul Gustavo Предупреждения: Раул (18'), Ибрахим Сиссе (42'), Мохаммад Абу Фани (74'), Филипп Ромменс (83')

    Ответная игра между датской и венгерской командами состоится 13-го августа в 21:00 мск.

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