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    Ковтун о «Зените»: Семак явно поставил на мощный старт

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    Экс-футболист «Динамо» и «Спартака» Юрий Ковтун назвал причины удачного старта «Зенита» в новом сезоне российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Что такого на седьмой год своего зенитовского тренерства изобрел Сергей Семак? Явно поставил на мощный старт. С составом заранее определился. Плюс феномен Глушенкова сыграл свою роль.

    Да и вообще в целом уровень игроков, что уж там говорить, не сопоставим с качеством исполнителей в других клубах. А они еще и выкладываются по максимуму. С таким "Зенитом" бороться очень сложно. Посмотрим, что будет дальше.

    Настолько велика в нынешней команде роль вратаря? Конечно. Именно в таких командах она важнее всего, дабы полевые игроки не тряслись за тыл. Латышонок в этом плане пришелся ко двору, подкупает спокойствием. Ну, и "свежая кровь" — это вообще полезно для любого коллектива», — сказал Ковтун Livesport.ru.

    Полное интервью с тренером «Актобе» Юрием Ковтуном можно посмотреть по этой ссылке.

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