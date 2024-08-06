Ковтун о «Зените»: Семак явно поставил на мощный старт

Экс-футболистназвал причины удачного стартав новом сезоне российской Премьер-лиги.

«Что такого на седьмой год своего зенитовского тренерства изобрел Сергей Семак? Явно поставил на мощный старт. С составом заранее определился. Плюс феномен Глушенкова сыграл свою роль.

Да и вообще в целом уровень игроков, что уж там говорить, не сопоставим с качеством исполнителей в других клубах. А они еще и выкладываются по максимуму. С таким "Зенитом" бороться очень сложно. Посмотрим, что будет дальше.

Настолько велика в нынешней команде роль вратаря? Конечно. Именно в таких командах она важнее всего, дабы полевые игроки не тряслись за тыл. Латышонок в этом плане пришелся ко двору, подкупает спокойствием. Ну, и "свежая кровь" — это вообще полезно для любого коллектива», — сказал Ковтун Livesport.ru.

Полное интервью с тренером «Актобе» Юрием Ковтуном можно посмотреть по этой ссылке.