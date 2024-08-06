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    Гасперини о матче с «Реалом»: Это будет экстраординарное событие для «Аталанты»

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Италии Аталанта Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем финале Суперкубка УЕФА против мадридского «Реала».

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Это будет экстраординарное событие для "Аталанты", для Бергамо, для истории этого места. Мы играем против самого титулованного клуба в мире, против команды, которая выиграла больше всех в мире. Сыграть в таком финале за этот трофей с таким важным клубом было бы немыслимо ещё совсем недавно.

    Это огромное чувство гордости. А ещё — желание быть там, желание выйти на поле, показать отличное выступление и выстоять против клуба, который исторически является более сильной командой. Это действительно вдохновляющий момент для всего Бергамо, для всех болельщиков. Несомненно, это кульминационный момент, возможно, вершина в истории Аталанты», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что финальный матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» состоится 14-го августа в 22:00 мск.

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