Гасперини о матче с «Реалом»: Это будет экстраординарное событие для «Аталанты»

Главный тренервысказался о предстоящем финале Суперкубка УЕФА против мадридского

«Это будет экстраординарное событие для "Аталанты", для Бергамо, для истории этого места. Мы играем против самого титулованного клуба в мире, против команды, которая выиграла больше всех в мире. Сыграть в таком финале за этот трофей с таким важным клубом было бы немыслимо ещё совсем недавно.

Это огромное чувство гордости. А ещё — желание быть там, желание выйти на поле, показать отличное выступление и выстоять против клуба, который исторически является более сильной командой. Это действительно вдохновляющий момент для всего Бергамо, для всех болельщиков. Несомненно, это кульминационный момент, возможно, вершина в истории Аталанты», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финальный матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» состоится 14-го августа в 22:00 мск.