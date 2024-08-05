Московский «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках третьего тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

Московский «Спартак» набрал 3 очка в 2-х матчах и на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» забили три мяча и пропустили столько же в свои ворота.

«Спартак» провалил дебютный матч под руководством Деяна Станковича, всухую уступив в первом туре «Оренбургу» в гостях (0:2). Во втором туре «красно-белые» также играли на выезде, уверенно переиграв «Химки» со счетом 3:1.

Крупной победой «Спартака» завершился матч первого тура группового этапа Кубка России против московского «Динамо» (3:0). В составе «красно-белых» голы на свой счет записали Угальде, Медина (с пенальти) и Маслов.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» не набрали ни одного очка в двух турах, расположившись на последней строчке в турнирной таблице. Самарцы забили один мяч и пропустили 7 голов в свои ворота.

В стартовом матче сезона подопечные Игоря Осинькина на своей арене крупно проиграли действующему чемпиону страны — «Зениту» (0:4). Результат второй домашней встречи также не порадовал самарских зрителей — поражение от «Ростова» 1:3.

Неудачи «Крыльев Советов» продолжились и в новом сезоне Кубка России. Самарский клуб минимально проиграл в гостях махачкалинскому «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись крупными домашними победами — 4:0 в Самаре и 3:0 в Москве. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Спартака» 7 побед, «Крыльев Советов» оказались сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов» с коэффициентом 1.75.