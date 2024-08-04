Кобелев: «Зенит» выглядит сильно, но рано говорить о гегемонии

Экс-наставник московского «Динамо»оценил старт «Зенита» в РПЛ.

В третьем туре сине-бело-голубые разгромили «Ростов» со счетом 5:0.

«Я неоднократно говорил, что "Зенит" сейчас выглядит сильно, имеет сбалансированный состав и длинную качественную скамейку. Поэтому такой результат меня не удивляет.

Сейчас говорить о гегемонии "Зенита" рано, можно просто констатировать, что они в порядке. Когда команды сыграют матчей по 10, вот тогда все и будет понятно», — сказал Кобелев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В 4-м туре команда Сергея Семака 10 августа сыграет с московским «Динамо».