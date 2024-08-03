ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:02
    • Франция обыграла Аргентину в 1/4 финала ОИ-2024
  • 22:14
    • Джокович вышел в финал Олимпиады
  • 21:23
    • «Динамо» продлило контракт с Нгамале
    Все новости спорта

    Черданцев: «Зенит» на голову сильнее всех по составу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов
    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил мнение, что сейчас у «Зенита» нет конкурентов в России.

    «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»

    В прошлом сезоне питерский клуб выиграл РПЛ шестой раз кряду. После двух туров команда Сергея Семака набрала 6 очков.

    «Питерский "Зенит" на голову сильнее всех по составу. Видно, что команда в полном порядке. Остановка мяча Клаудиньо в прыжке в матче с "Рубином" отражает настроение команды в юбилейный год. На данный момент интересно наблюдать за Глушенковым, как он будет взаимодействовать с партнерами.

    Не вижу смысла даже говорить про конкуренцию. Важнее обратить внимание на другие команды — как будет проявлять себя Окишор в "Динамо", что получится у Николича, как будет играть "Спартак". Эти вещи интереснее, чем разговоры о конкуренции с "Зенитом". На данный момент ее просто нет», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

    В 3-м туре «Зенит» 3 августа сыграет против «Ростова».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Зенит» первый гол в новом чемпионате?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Динамовцы будут торопиться?
  • «Акрон» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сумеют ли казанцы одолеть «Химки»?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Сэндхаген
  • Бои
  • Завтра в 00:40
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фергюсон — Кьеза
  • Бои
  • Сегодня в 22:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры