Черданцев: «Зенит» на голову сильнее всех по составу

Комментатор «Матч ТВ»выразил мнение, что сейчас у «Зенита» нет конкурентов в России.

В прошлом сезоне питерский клуб выиграл РПЛ шестой раз кряду. После двух туров команда Сергея Семака набрала 6 очков.

«Питерский "Зенит" на голову сильнее всех по составу. Видно, что команда в полном порядке. Остановка мяча Клаудиньо в прыжке в матче с "Рубином" отражает настроение команды в юбилейный год. На данный момент интересно наблюдать за Глушенковым, как он будет взаимодействовать с партнерами.

Не вижу смысла даже говорить про конкуренцию. Важнее обратить внимание на другие команды — как будет проявлять себя Окишор в "Динамо", что получится у Николича, как будет играть "Спартак". Эти вещи интереснее, чем разговоры о конкуренции с "Зенитом". На данный момент ее просто нет», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

В 3-м туре «Зенит» 3 августа сыграет против «Ростова».