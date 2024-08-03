Тедеев: «Акрон» сделает всё, чтобы играть на хорошем уровне

Наставник «Акрона»высказался по поводу предстоящего матча 3-го тура РПЛ с «Динамо».

Поединок состоится в Самаре и начнется в 15:00 мск.

«Ждем болельщиков. Очень хочется, чтобы собрался народ, и за нас болели тольяттинские, жигулевские и самарские болельщики. Эти парни достойны, чтобы на них обратили внимание.

Выход в РПЛ — больше дело для тольяттинского футбола и самарской области. Я счастлив, что так случилось.

Мы новый футбольный клуб, и отделять в РПЛ фаворитов от аутсайдеров практически невозможно. Все команды дают бой, и мы в этой ситуации не будем исключением. Сделаем всё от себя зависящее, чтобы играть на хорошем уровне. Для нас очень важно становиться хорошей командой», — сказал Тедеев на телеканале «Матч ТВ».