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    Тедеев: «Акрон» сделает всё, чтобы играть на хорошем уровне

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    Наставник «Акрона» Заур Тедеев высказался по поводу предстоящего матча 3-го тура РПЛ с «Динамо».

    Заур Тедеев
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    Заур Тедеев

    Поединок состоится в Самаре и начнется в 15:00 мск.

    «Ждем болельщиков. Очень хочется, чтобы собрался народ, и за нас болели тольяттинские, жигулевские и самарские болельщики. Эти парни достойны, чтобы на них обратили внимание.

    Выход в РПЛ — больше дело для тольяттинского футбола и самарской области. Я счастлив, что так случилось.

    Мы новый футбольный клуб, и отделять в РПЛ фаворитов от аутсайдеров практически невозможно. Все команды дают бой, и мы в этой ситуации не будем исключением. Сделаем всё от себя зависящее, чтобы играть на хорошем уровне. Для нас очень важно становиться хорошей командой», — сказал Тедеев на телеканале «Матч ТВ».

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