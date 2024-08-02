Франция — Аргентина: счет матча 1:0 (1:0), обзор голов

Единственный мяч на пятой минуте забил нападающий Жан-Филипп Матета, голевую передачу ему отдал Майкл Олисе.
Новобранец мюнхенской «Баварии» мог и сам отличиться на 84-й минуте, но гол Олисе был отменен после просмотра VAR.
Футбол. Париж-2024. Мужчины. 1/4 финала
Франция U23 — Аргентина U23 1:0
Гол: 1:0 Жан-Филипп Матета (5') Франция U23: Гийом Рест, Кильянн Сильдийя, Луак Баде, Кастелло Люкеба, Адриен Трюффер (Брэдли Локо, 63'), Ману Коне, Жорис Шотар (Магнес Аклиуше, 79'), Майкл Олисе, Энцо Мийо (Сунгуту Магасса, 90'), Жан-Филипп Матета, Александр Ляказетт (Арно Калимуэндо, 79') Аргентина U23: Херонимо Рульи, Бруно Амионе, Николас Отаменди, Марко Ди Чезаре (Хулио Солер, 46'), Хоакин Гарсия (Gonzalo Lujan, 89'), Тьяго Альмада, Кристиан Медина (Claudio Echeverri, 89'), Кевин Сенон (Лукас Бельтран, 64'), Хулиан Альварес, Giuliano Simeone, Ezequiel Fernandez Предупреждения: Марко Ди Чезаре (21'), Жан-Филипп Матета (33'), Ману Коне (41'), Кристиан Медина (53'), Лукас Бельтран (55'), Javier Mascherano (55'), Гийом Рест (77'), Хоакин Гарсия (83'), Магнес Аклиуше (88')
Таким образом, в полуфинале встретятся Франция — Египет и Марокко — Испания.