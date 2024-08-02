ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анжела Бладцева2 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:02
    • Франция обыграла Аргентину в 1/4 финала ОИ-2024
  • 22:14
    • Джокович вышел в финал Олимпиады
  • 21:23
    • «Динамо» продлило контракт с Нгамале
  • 20:00
    • Испания обыграла Японию и вышла в полуфинал ОИ-24
  • 18:57
    • Официально: Довбик — игрок «Ромы»
    Все новости спорта

    Франция обыграла Аргентину в 1/4 финала ОИ-2024

    Франция — Аргентина: счет матча 1:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Париж-2024 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Аргентины
    Четвертьфинал Олимпийских игр по футболу завершился победой сборной Франции над сборной Аргентины — 1:0.

    Франция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франция

    Единственный мяч на пятой минуте забил нападающий Жан-Филипп Матета, голевую передачу ему отдал Майкл Олисе.

    Новобранец мюнхенской «Баварии» мог и сам отличиться на 84-й минуте, но гол Олисе был отменен после просмотра VAR.

    Футбол. Париж-2024. Мужчины. 1/4 финала
    Франция U23 — Аргентина U23 1:0
    Гол: 1:0 Жан-Филипп Матета (5') Франция U23: Гийом Рест, Кильянн Сильдийя, Луак Баде, Кастелло Люкеба, Адриен Трюффер (Брэдли Локо, 63'), Ману Коне, Жорис Шотар (Магнес Аклиуше, 79'), Майкл Олисе, Энцо Мийо (Сунгуту Магасса, 90'), Жан-Филипп Матета, Александр Ляказетт (Арно Калимуэндо, 79') Аргентина U23: Херонимо Рульи, Бруно Амионе, Николас Отаменди, Марко Ди Чезаре (Хулио Солер, 46'), Хоакин Гарсия (Gonzalo Lujan, 89'), Тьяго Альмада, Кристиан Медина (Claudio Echeverri, 89'), Кевин Сенон (Лукас Бельтран, 64'), Хулиан Альварес, Giuliano Simeone, Ezequiel Fernandez Предупреждения: Марко Ди Чезаре (21'), Жан-Филипп Матета (33'), Ману Коне (41'), Кристиан Медина (53'), Лукас Бельтран (55'), Javier Mascherano (55'), Гийом Рест (77'), Хоакин Гарсия (83'), Магнес Аклиуше (88')

    Таким образом, в полуфинале встретятся Франция — Египет и Марокко — Испания.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Зенит» первый гол в новом чемпионате?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Динамовцы будут торопиться?
  • «Акрон» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сумеют ли казанцы одолеть «Химки»?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фергюсон — Кьеза
  • Бои
  • Сегодня в 22:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.15
  • Прогноз на матч Монако — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  6.60
  • Прогноз на матч Мадримов — Кроуфорд
  • Бои
  • Завтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры