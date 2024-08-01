Агент Лепсая — о Барко: Ему предрекали сумасшедшее будущее

Экс-генеральный директор «Балтики», бывший руководитель международного отдела «Сатурна» и известный специалист по рынку Южной Америки Тимур Лепсая рассказал о возможностях новичка «Спартака»

«Честно говоря, он достаточно ярко дебютировал. Мы видим, что это футболист, который может делать разницу в сегодняшнем "Спартаке". Он достаточно талантливый парень, которому рисовали вообще сумасшедшее будущее.

Однако определенные обстоятельства не дали ему полностью раскрыться до того уровня, который ему предрекали многие специалисты. Но тем не менее мы видим, что это яркий футболист, способный стать звездой в нашей лиге. Не знаю, был ли он на радаре у других клубов», — сказал Лепсая «СЭ».

Красно-белые подписали Барко 25 июля 2024 года. Его трансфер из «Ривер Плейт» обошелся клубу в 14 млн евро. В первом же матче за «Спартак» аргентинец забил прямым ударом со штрафного.