«Рубин» разгромил «Акрон», «Локомотив» победил «Ростов» в Кубке России

Вадим Раков Фото: www.fclm.ru
В группе D казанский «Рубин» разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0.
Мячи забивали Даниил Кузнецов, Илья Рожков, Александар Юкич и Угочукву Иву.
Футбол. Россия. Кубок. Группа D
Рубин — Акрон 4:0
Голы: 1:0 Даниил Кузнецов (8'), 2:0 Илья Рожков (49'), 3:0 Александар Юкич (75'), 4:0 Угочукву Иву (81') Рубин: Евгений Ставер, Илья Рожков, Алексей Грицаенко, Рустам Ашурматов, Руслан Безруков, Марат Апшацев, Олег Иванов, Дардан Шабанхаджай, Даниил Кузнецов, Cumic N., Vasiliev N. Акрон: Сергей Волков, Вячеслав Бардыбахин, Максим Кузьмин, Марат Таймуразович Бокоев, Dmirtiy Pestryakov, Владимир Москвичёв, Иван Тимошенко, Baranok N., Esanov S., Boldyrev M., Dmitriev A. Предупреждения: Олег Иванов (10'), Baranok N. (25')
В группе В московский «Локомотив» был сильнее «Ростова» — 1:0.
Единственный мяч на 78-й минуте забил 19-летний форвард Вадим Раков. Это его первый гол за взрослую команду.
Футбол. Россия. Кубок. Группа B
Локомотив — Ростов 1:0
Голы: : (26'), 1:0 Вадим Раков (78') Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Лукас Фассон, Максим Ненахов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Наир Тикнизян, Тимур Сулейманов Ростов: Евгений Чернов, Давид Семенчук, Виктор Мелёхин, Константин Кучаев, Илья Зубенко, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Шанталий, Егор Голенков, Hankic H., Zhbanov I., Saravia Salvia R. A. Предупреждения: Виктор Мелёхин (10'), Артём Карпукас (11')