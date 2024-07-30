Рахимов: Если брать все 90 минут, то у «Рубина» целостности я не видел

Главный тренерподвел итог матча против(4:0) в Кубке России.

«Если брать все 90 минут, то у "Рубина" целостности я не видел. Были эпизоды, когда мы многое позволяли сопернику, но в большей части матча игра была хорошая и организованная. Моментов у "Рубина" было много, и после второго гола ребята поймали кураж. Но всё равно нужно было держать ребят в тонусе, потому что у некоторых игроков реакция на потери была медленной и они немного не дорабатывали, поэтому приходилось ужесточать требования.

Мы видели, что два атакующих игрока "Рубина" на флангах не дорабатывали в эпизодах, и из этих зон соперник создавал моменты. Нам нужно было раньше среагировать на это и сделать замены», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Теперь «Рубин» в Кубке России 14 августа примет «Зенит».