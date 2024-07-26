Хави Симонс хочет остаться в «Лейпциге»

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен»определился с клубом, в котором хотел бы провести новый сезон.

В минувшем сезоне Симонс выступал на правах аренды за «Лейпциг».

По информации Bild, нидерландец надеется, что сможет остаться в немецком клубе до лета 2025 года.

«ПСЖ» не против такого варианта, но отпустит Симонса только после того, как найдет замену Килиану Мбаппе.

В сезоне-2023/2024 Симонс провел в чемпионате Германии 32 матча, забил восемь мячей и сделал 13 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.