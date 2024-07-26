Осинькин: Немножечко не хватает у нас внутренних резервов

Главный тренеротреагировал на поражение от(1:3).

«Надо разбивать эти матчи. "Зенит" у нас идет за скобками, это команда, которая любую может переиграть. По сегодняшнему матчу — немножечко не хватает у нас внутренних резервов. У нас ушли такие люди, как Салтыков и Горшков, травма у Рахмановича, заболел Фернандо Костанца, он нужен был нам на этот матч. Пропустившие почти всю весну Бейл, Гарре и Ежов пока не могут набрать форму, к сожалению. Хотел, чтобы они сыграли минут 60, но матч складывался так, что пришлось давать больше, а они не готовы. Готовность Гарре — надо посмотреть, что у него за травма. Может быть, обойдемся. Возможно, спазм. Завтра скажут точнее, когда сделаем снимок. Есть благоприятные симптомы, но до конца пока не можем быть уверены.

Надеюсь, скоро начнем делать трансферы. Как минимум по одной позиции всё близко, остальное», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».