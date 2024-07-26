«Аякс» — «Войводина»: счет матча 1:0, обзор гола

Судьбу встречи решил единственный забитый мяч, автором которого стал Бранко ван ден Бомен на 86-й минуте встречи.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Аякс — Войводина 1:0
Гол: 1:0 Бранко ван ден Бомен (86') Аякс: Ремко Пасвер, Девин Ренс, Йосип Шутало, Юри Бас, Йоррел Хато, Киян Фитц-Джим, Джордан Хендерсон, Кеннет Тейлор, Чуба Акпом, Карлос Боргес, Christian Rasmussen Войводина: Джордже Црномаркович, Марко Полетанович, Вукан Савичевич, Негош Петрович, Caleb Zady Sery, Bamidele Yusuf, Mihailo Ivanovic, Lucas Barros Da Cunha, S.Collins, Mihai Butean, Lazar Carevic Предупреждения: Джордже Црномаркович (21'), Юри Бас (47'), Негош Петрович (47'), Чуба Акпом (50'), Кеннет Тейлор (54')
Ответный поединок команд состоится в следующий четверг, 1 августа.