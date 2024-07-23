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    Колыванов: Основной конкурент «Зенита» — они сами

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    Российский тренер Игорь Колыванов рассказал, чего ждет от нового сезона в РПЛ. По его мнению, у «Зенита» высокие шансы снова выиграть чемпионат.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Главный конкурент "Зенита" в этом сезоне — сам "Зенит". Все в их руках. Понятно, что есть хорошие команды: ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив". Они попробуют навязать борьбу за первое место, но, повторюсь, основной конкурент "Зенита" — они сами.

    Не думаю, что в этом году кто-то из средних команд удивит. Да, "Рубин" может, но бороться за попадание в восьмерку будет тяжело. Так что маловероятно, что в РПЛ кто-то удивит. Первая половина останется без изменений.

    Глушенков будет доказывать, что является основным игроком "Зенита". Понятно, есть конкуренция, но дай бог, станет лучшим. Но вообще, думаю, если Кассьерра останется, то у него больше шансов стать лучшим бомбардиром.

    Тюкавин тоже может побороться, если покажет результативность прошлого сезона. Надо, чтобы он разыгрался, тогда все будет возможно», — сказал Колыванов Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее «Зенит» выиграл Суперкубок России. Клуб победил «Краснодар» со счетом 4:2.

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