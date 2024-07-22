Юран: Для дальнейшей карьеры Худякова «Штурм» — это хороший трамплин

Экс-игрок «Штурма»высказался по поводу перехода вратаряв австрийский клуб.

Юран заявил, что считает уровень чемпионата Австрии средним.

«В Австрии средненький чемпионат. Здесь самое главное, что нужно как можно быстрее выучить язык, потому что это очень важный момент для адаптации. Такое всегда приветствует коллектив, руководство и тренер. Без знания языка адаптация будет проходить сложнее, потому что придётся пользоваться услугами переводчика.

Страна хорошая, и город прекрасный. Там всё рядом, мы с женой ездили в Италию развлечься. В Австрии три или четыре команды соперничают, а остальные — средние. Там нет перелётов — всё на автобусе, потому что всё рядом. Грац — второй город Австрии после Вены. До Вены там около 100 километров.

Это хорошая страна для быта. Если немцы более педантичные, то Австрия — это многонациональная страна, потому что там много чехов, людей из бывшей Югославии. Чемпионат Австрии активно отслеживает Бундеслига и итальянский чемпионат, потому что всё рядом. Для дальнейшей карьеры "Штурм" — это хороший трамплин.

Также стоит отметить стадион команды. Когда я играл там, вроде Арнольд Шварценеггер построил для них стадион, потому что он родился около Граца. Я ощущал мощь, когда играл. Там всегда полный стадион, болельщики любят команду. В Австрии есть что посмотреть, провести время. Но самое главное — это язык», — сказал Юран «Чемпионату».

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