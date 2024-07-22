Тарханов: Надеюсь, «Спартак» исправит ситуацию

Российский тренервысказался о пораженииот(0:2) в рамках матча 1-го тура РПЛ.

По словам Тарханова, красно-белые сыграли не сильно провальный матч.

«Я не считаю, что это сильно провальный матч для красно-белых. По счёту — да. Но не по игре.

В принципе, особенно в первом тайме была равная игра. Моменты были у "Спартака" и у "Оренбурга". Но у хозяев были более опасные.

Я вижу причину поражения в очень слабой игре обороны. Много атак пропускали и давали пространство "Оренбургу". А там хорошие ребята подобрались: иностранцы, и техничные, и скоростные, и с хорошим дриблингом. Они легко убегали и могли так в первом тайме и пять забить!

Хотя у "Спартака" тоже были шансы хорошие, но второй пропущенный гол, конечно, очень проблемный — нельзя так вратарю отдавать…

Повторю, что я не вижу, чтоб в игре был провал и в чём-то тренер виноват — он недавно только пришёл, ещё не разобрался. Но, с другой стороны, должен приходить тренер, который уже чётко знает, кто будет играть, кого ставить. Однако игра в целом мне понравилась: быстрая, много голевых моментов.

Хоть спартаковцы и проиграли, но это ещё пока не страшно. Поэтому я думаю, что всё равно в команде есть кому играть и замен там равноценных достаточно. Надеюсь, что исправят ситуацию», — сказал Александр Тарханов в эфире радио «Движение».

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Во 2-м туре «Спартак» сыграет с «Химками».