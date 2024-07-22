«Манчестер Юнайтед» может предложить за Симонса 100 млн евро

Хави Симонс Фото: globallookpress.com
В прошлом сезоне Симонс выступал на правах аренды за немецкий «Лейпциг».
По информации Diario SPORT, английский клуб может предложить парижанам за нидерландского футболиста около 100 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Симонс провел в чемпионате Германии 32 матча, забил восемь мячей и сделал 13 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов.
Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.