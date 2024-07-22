Мостовой: «Зенит» снова досрочно станет чемпионом? Надеюсь, что так будет

Полузащитниквысказался о конкуренции с московскимв новом сезоне российской Премьер-лиге.

«Многие считают, что "Зенит" снова досрочно станет чемпионом? И что мне на это сказать? Я надеюсь, что так будет. Мы будем изо всех сил стараться выиграть, а там как сложится.

"Динамо" — главный соперник? Без понятия. Тяжело сказать, кто главный соперник. Пока рано. "Динамо" особо не поменялось. Конечно, останутся в лидерах. Борьба с ними будет хорошая. Как сейчас назвать главных соперников "Зенита"? Даже ещё первые игры не сыграли, а спрашиваете, кто будет главным соперником, — сказал Мостовой Чемпионату.

Напомним, что в матче 1-го тура РПЛ "Зенит" разгромил "Крыльев Советов" со счетом 4:0. В следующем матче "сине-бело-голубые" сыграют против "Рубина" 27-го июля.