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    Мостовой: «Зенит» снова досрочно станет чемпионом? Надеюсь, что так будет

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о конкуренции с московским «Динамо» в новом сезоне российской Премьер-лиге.

    Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита»
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    Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита»

    «Многие считают, что "Зенит" снова досрочно станет чемпионом? И что мне на это сказать? Я надеюсь, что так будет. Мы будем изо всех сил стараться выиграть, а там как сложится.

    "Динамо" — главный соперник? Без понятия. Тяжело сказать, кто главный соперник. Пока рано. "Динамо" особо не поменялось. Конечно, останутся в лидерах. Борьба с ними будет хорошая. Как сейчас назвать главных соперников "Зенита"? Даже ещё первые игры не сыграли, а спрашиваете, кто будет главным соперником, — сказал Мостовой Чемпионату.

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